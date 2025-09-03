UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Києві чоловік у розшуку ТЦК покусав поліцейського: що заявили у військкоматі

Фото: у Києві чоловік у розшуку ТЦК покусав поліцейського (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Ірина Глухова

У Києві затримали чоловіка, який під час перевірки військово-облікових документів вкусив поліцейського. У ТЦК дали пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

За даними ТЦК, інцидент стався 2 вересня 2025 року під час заходів з оповіщення. Військовослужбовці разом із поліцією зупинили громадянина для перевірки документів та з’ясували, що він перебуває в розшуку за ст. 210 КУпАП.

"Коли йому про це повідомили,  громадянин почав поводитись агресивно. Надалі була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку", - зазначили в центрі.

Після цього правоохоронці вирішили застосувати кайданки, а для безпечного затримання залучили військових.

Згодом чоловіка доставили до районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, з 1 вересня усі співробітники ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати дії під час комунікації з громадянами. У разі відсутності запису або порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Інциденти з ТЦК в Україні

Раніше стало відомо, що у Запорізькій області мобілізували батька-одинака Володимира Страхова прямо на блокпосту, а двох його дітей залишили на узбіччі. У ТЦК дали пояснення.

А в Ужгороді затримали колишнього поліцейського Івана Белецького та доставили до територіального центру комплектування.

За інформацією ЗМІ, раніше чоловік заступився за ветерана у конфлікті з ТЦК. У військкоматі зазначили, що він перебував у розшуку та нещодавно був звільнений з поліції за порушення дисципліни.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївТЦК