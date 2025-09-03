В Києві чоловік у розшуку ТЦК покусав поліцейського: що заявили у військкоматі

За даними ТЦК, інцидент стався 2 вересня 2025 року під час заходів з оповіщення. Військовослужбовці разом із поліцією зупинили громадянина для перевірки документів та з’ясували, що він перебуває в розшуку за ст. 210 КУпАП.

"Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно. Надалі була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку", - зазначили в центрі.

Після цього правоохоронці вирішили застосувати кайданки, а для безпечного затримання залучили військових.

Згодом чоловіка доставили до районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії.