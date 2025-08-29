На Запоріжжі мобілізували батька-одинака, а дітей залишили на дорозі: що заявили у ТЦК

У Запорізькій області мобілізували батька-одинака Володимира Страхова прямо на блокпосту, а двох його дітей залишили на узбіччі. У ТЦК дали пояснення.

Що відомо

Як розповіла його сестра Оксана Кірєєва, Володимир сам виховує семирічних двійнят, адже їхня мати покинула сім’ю ще тоді, коли їм було два роки.

Родина певний час жила в окупованому Пологівському районі, однак чоловік вирішив виїхати після того, як окупанти почали тиснути й змушувати його до співпраці.

Повернувшись в Україну з дітьми, він не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації як батько-одинак. На блокпості його затримали, а згодом у ТЦК пообіцяли перевірити документи й відпустити, але протягом трьох днів Володимир не виходив на зв’язок.

Родина звернулася до військкомату з проханням дати йому час оформити документи, проте відповідь була жорсткою: "Хай іде воює".

На запитання, що робити з дітьми, у ТЦК заявили, що їх тимчасово можуть відправити в лікарню, а потім - в інтернат.

Родина вже почала юридичний процес - офіційне розлучення з матір’ю, позбавлення її прав і оформлення статусу батька-одинака. Це може затягнутися на пів року, але саме від цього залежить майбутнє двійнят і шанс, що вони знову житимуть разом із татом.

Що заявили у ТЦК

Запорізький обласний ТЦК та СП спростував чутки щодо незаконного затримання та мобілізації Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що процедура відбулася у повній відповідності до норм чинного законодавства.

26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі співробітники Нацполіції встановили відсутність у Страхова військово-облікових документів.

Згідно з постановою його доставили до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення даних. При цьому військові з інших ТЦК та СП Запорізької області участі в інциденті не брали.

"Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП гр. Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період", - пояснили у військкоматі.

Там уточнили, що після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним, було оформлено мобілізаційне розпорядження та направлення до навчального центру.

У ТЦК та СП підкреслили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не здійснювалося.