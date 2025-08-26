В Ужгороді затримали колишнього поліцейського: у ТЦК пояснили причину

В Ужгороді затримали колишнього поліцейського Івана Белецького та доставили до територіального центру комплектування. За даними ЗМІ, раніше чоловік заступився за ветерана у конфлікті з ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Закарпатський обласний ТЦК та СП у Facebook .

Що відомо

Очевидиця розповіла журналістам, що на вулиці Сечені з машини вийшли вісім чоловіків та силою забрали Белецького.

За її словами, коли вона почала знімати подію на телефон, невідомі намагалися відібрати пристрій та били її по руках.

Дружина Белецького Ірина Пацкан підтвердила, що чоловіка доставили до ТЦК. За її словами, він сам зателефонував і повідомив про це.

Вона також зазначила, що Белецький нещодавно переніс операцію - йому вилучили суглоб, але під час військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби.

Що заявили у ТЦК

У Закарпатському обласному ТЦК повідомили, що Белецький перебував у розшуку та був нещодавно звільнений зі служби в поліції за порушення дисципліни.

У відомстві заявили, що він не виконав обов’язок щодо уточнення облікових даних, тому його доставили до районного ТЦК.

"Під час проходження військово-лікарською комісією, визнаний придатним до проходження військової служби без обмежень та призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби", - йдеться у повідомленні військкомату.

Що відомо про Белецького

Іван Белецький - ветеран російсько-української війни. 22 серпня він повідомив, що його звільнили з поліції після того, як він заступився за ветерана Олександра Усенка.

Ще у червні двоє співробітників ТЦК вдарили ветерана з другою групою інвалідності по голові та принижували його, ставлячи образливе запитання про те, "де він придбав інвалідність".

Після розголосу ситуації представники ТЦК особисто зустрілися з Усенком і вибачилися перед ним. Сам ветеран підтвердив, що конфлікт було врегульовано.

Як пояснив Белецький, саме він допоміг ветерану домогтися справедливості, передавши відеозапис інциденту.

Тим часом керівник організації "Карпатська Січ" Тарас Деяк заявив, що Белецького незаконно звільнили з поліції.