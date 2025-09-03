В Киеве мужчина в розыске ТЦК покусал полицейского: что заявили в военкомате

По данным ТЦК, инцидент произошел 2 сентября 2025 года во время мероприятий по оповещению. Военнослужащие вместе с полицией остановили гражданина для проверки документов и выяснили, что он находится в розыске по ст. 210 КУоАП.

"Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно. В дальнейшем была попытка успокоить гражданина, но в ответ гражданин укусил работника полиции за руку", - отметили в центре.

После этого правоохранители решили применить наручники, а для безопасного задержания привлекли военных.

Впоследствии мужчину доставили в районный ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.