У Києві через спеку ввели обмеження для транспорту: які машини не пропустять у місто

Як пояснили правоохоронці, обмеження запровадили через спеку для збереження дорожнього покриття.

Рух заборонений для вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, якщо температура повітря становить +28°C і більше.

Де перечекати обмеження

У патрульній поліції зазначили, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об'єктів дорожнього сервісу.

Правоохоронці додали, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять окремо у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, в Україні через спеку з 31 липня по 2 серпня зафіксували нові температурні рекорди. Найвищі показники синоптики зареєстрували в Ужгороді, а також у Львові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Житомирі, Чернігові, Тернополі та Івано-Франківську, де денні максимуми перевищили історичні значення для цих дат.