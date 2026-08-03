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В Киеве из-за жары ввели ограничения для транспорта: какие машины не пропустят в город

14:26 03.08.2026 Пн
2 мин
Водителям рассказали, где они могут переждать жару
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Киеве ввели ограничение движения для грузовиков (Getty Images)

В понедельник, 3 августа, в Киеве ввели ограничение движения для грузового транспорта. Запрет будет действовать, пока температура воздуха превышает установленный уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Как пояснили правоохранители, ограничения ввели из-за жары для сохранения дорожного покрытия.

Движение запрещено для грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, если температура воздуха составляет +28°C и более.

Где переждать ограничения

В патрульной полиции отметили, что водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.

Правоохранители добавили, что об отмене временных ограничений сообщат отдельно в своем Telegram-канале.

Отметим, в Украине из-за жары с 31 июля по 2 августа зафиксировали новые температурные рекорды. Высокие показатели синоптики зарегистрировали в Ужгороде, а также во Львове, Виннице, Луцке, Ровно, Житомире, Чернигове, Тернополе и Ивано-Франковске, где дневные максимумы превысили исторические значения для этих дат.

Напомним, в Украине во время жары вводят сезонные ограничения движения для тяжеловесных грузовиков. Мы объясняли, когда фурам запрещают движение, каких транспортных средств это касается, а кто освобожден от таких ограничений.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве временно ограничили движение транспорта по мосту Метро в направлении станции "Гидропарк" из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать до 3 августа.

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Автомобильное движениеКиевОграничение движения