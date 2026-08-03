В Киеве из-за жары ввели ограничения для транспорта: какие машины не пропустят в город

Как пояснили правоохранители, ограничения ввели из-за жары для сохранения дорожного покрытия.

Движение запрещено для грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, если температура воздуха составляет +28°C и более.

Где переждать ограничения

В патрульной полиции отметили, что водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.

Правоохранители добавили, что об отмене временных ограничений сообщат отдельно в своем Telegram-канале.

Отметим, в Украине из-за жары с 31 июля по 2 августа зафиксировали новые температурные рекорды. Высокие показатели синоптики зарегистрировали в Ужгороде, а также во Львове, Виннице, Луцке, Ровно, Житомире, Чернигове, Тернополе и Ивано-Франковске, где дневные максимумы превысили исторические значения для этих дат.