Міст метро в Києві частково закривають для транспорту: в які дні ймовірні затори (схема)

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на мосту Метро. Зміни для водіїв запланували з 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне: В який бік : рух транспорту мостом Метро в Києві частково обмежать у напрямку станції метро "Гідропарк".

: рух транспорту мостом Метро в Києві частково обмежать у напрямку станції метро "Гідропарк". Терміни : обмеження діятимуть із 20:00 п'ятниці, 31 липня, до 17:00 понеділка, 3 серпня.

: обмеження діятимуть із 20:00 п'ятниці, 31 липня, до 17:00 понеділка, 3 серпня. Деталі: дорожники працюватимуть цілодобово у крайній правій смузі, а рух організують другою смугою.

В які дні рухатись доведеться зі змінами

У КМДА розповіли (із посиланням на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом Метро у столиці частково обмежують:

з 20:00 п'ятниці, 31 липня;

до 17:00 понеділка, 3 серпня.

Де саме запланували обмеження руху

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро "Гідропарк".

Роботи проводитимуть:

цілодобово;

у крайній правій смузі руху.

Отже, на час ремонтних робіт рух транспорту організують іншою смугою.

Обмеження руху на мосту Метро в Києві впродовж 31 липня - 3 серпня (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальному підприємстві:

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим особливий міст Метро в Києві

Столичний міст Метро - перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках (тобто бетонні конструкції були прикручені до бетонних конструкцій на болтових з'єднаннях).

Його конструкція за радянських часів стала експериментальною (таких мостів було всього кілька в СРСР).

При цьому загальна довжина мосту Метро - 682,64 м.

Варто зауважити також, що ним пролягає Святошинсько-Броварська (так звана "червона") лінія Київського метрополітену.

В цілому міст Метро (разом із Русанівським мостом) сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку - Гідропарком.