Міст метро в Києві частково закривають для транспорту: в які дні ймовірні затори (схема)
Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на мосту Метро. Зміни для водіїв запланували з 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- В який бік: рух транспорту мостом Метро в Києві частково обмежать у напрямку станції метро "Гідропарк".
- Терміни: обмеження діятимуть із 20:00 п'ятниці, 31 липня, до 17:00 понеділка, 3 серпня.
- Деталі: дорожники працюватимуть цілодобово у крайній правій смузі, а рух організують другою смугою.
В які дні рухатись доведеться зі змінами
У КМДА розповіли (із посиланням на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом Метро у столиці частково обмежують:
- з 20:00 п'ятниці, 31 липня;
- до 17:00 понеділка, 3 серпня.
Де саме запланували обмеження руху
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро "Гідропарк".
Роботи проводитимуть:
- цілодобово;
- у крайній правій смузі руху.
Отже, на час ремонтних робіт рух транспорту організують іншою смугою.
Обмеження руху на мосту Метро в Києві впродовж 31 липня - 3 серпня (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальному підприємстві:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Чим особливий міст Метро в Києві
Столичний міст Метро - перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках (тобто бетонні конструкції були прикручені до бетонних конструкцій на болтових з'єднаннях).
Його конструкція за радянських часів стала експериментальною (таких мостів було всього кілька в СРСР).
При цьому загальна довжина мосту Метро - 682,64 м.
Варто зауважити також, що ним пролягає Святошинсько-Броварська (так звана "червона") лінія Київського метрополітену.
В цілому міст Метро (разом із Русанівським мостом) сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку - Гідропарком.
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