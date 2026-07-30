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Міст метро в Києві частково закривають для транспорту: в які дні ймовірні затори (схема)

20:08 30.07.2026 Чт
2 хв
Щоб переїхати з одного берега Дніпра на інший, доведеться витратити більше часу
aimg Ірина Костенко
Міст метро в Києві частково закривають для транспорту: в які дні ймовірні затори (схема) Рух мостом Метро може бути ускладнений (фото ілюстративне: Getty Images)
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Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на мосту Метро. Зміни для водіїв запланували з 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • В який бік: рух транспорту мостом Метро в Києві частково обмежать у напрямку станції метро "Гідропарк".
  • Терміни: обмеження діятимуть із 20:00 п'ятниці, 31 липня, до 17:00 понеділка, 3 серпня.
  • Деталі: дорожники працюватимуть цілодобово у крайній правій смузі, а рух організують другою смугою.

В які дні рухатись доведеться зі змінами

У КМДА розповіли (із посиланням на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом Метро у столиці частково обмежують:

  • з 20:00 п'ятниці, 31 липня;
  • до 17:00 понеділка, 3 серпня.

Де саме запланували обмеження руху

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро "Гідропарк".

Роботи проводитимуть:

  • цілодобово;
  • у крайній правій смузі руху.

Отже, на час ремонтних робіт рух транспорту організують іншою смугою.

Міст метро в Києві частково закривають для транспорту: в які дні ймовірні затори (схема)Обмеження руху на мосту Метро в Києві впродовж 31 липня - 3 серпня (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальному підприємстві:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
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Чим особливий міст Метро в Києві

Столичний міст Метро - перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках (тобто бетонні конструкції були прикручені до бетонних конструкцій на болтових з'єднаннях).

Його конструкція за радянських часів стала експериментальною (таких мостів було всього кілька в СРСР).

При цьому загальна довжина мосту Метро - 682,64 м.

Варто зауважити також, що ним пролягає Святошинсько-Броварська (так звана "червона") лінія Київського метрополітену.

В цілому міст Метро (разом із Русанівським мостом) сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку - Гідропарком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як надовго у Києві вирішили закрити фунікулер.

Крім того, ми пояснювали, чому потяги метро Києва не залишають на станціях в нічну тривогу.

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