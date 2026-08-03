У Києві через спеку ввели обмеження для транспорту: які машини не пропустять у місто
У понеділок, 3 серпня, у Києві запровадили обмеження руху для вантажного транспорту. Заборона діятиме, поки температура повітря перевищує встановлений рівень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Як пояснили правоохоронці, обмеження запровадили через спеку для збереження дорожнього покриття.
Рух заборонений для вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, якщо температура повітря становить +28°C і більше.
Де перечекати обмеження
У патрульній поліції зазначили, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об'єктів дорожнього сервісу.
Правоохоронці додали, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять окремо у своєму Telegram-каналі.
Зазначимо, в Україні через спеку з 31 липня по 2 серпня зафіксували нові температурні рекорди. Найвищі показники синоптики зареєстрували в Ужгороді, а також у Львові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Житомирі, Чернігові, Тернополі та Івано-Франківську, де денні максимуми перевищили історичні значення для цих дат.
Нагадаємо, в Україні під час спеки запроваджують сезонні обмеження руху для великовагових вантажівок. Ми пояснювали, коли фурам забороняють рух, яких транспортних засобів це стосується, а також хто звільнений від таких обмежень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Києві тимчасово обмежили рух транспорту мостом Метро у напрямку станції "Гідропарк" через ремонтні роботи. Обмеження діятимуть до вечора 3 серпня.