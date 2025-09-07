У Києві через серйозну ДТП перекрито рух Харківським шосе

В Києві 7 вересня перекрили рух Харківським шосе. Це відбулось після жахливої аварії на дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Правоохоронці вдень 7 вересня звернулись до учасників дорожнього руху.
За їх даними у зв'язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту перекритий в обох напрямках.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - зазначили в поліції.
Варто зазначити, що в мережі вже з'явились відео жахливої дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що наприкінці літа у Миколаївській області сталась смертельна ДТП.
Перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало 18 осіб. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.
До цього у Кіровоградській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом. В наслідок нещасного випадку загинули шестеро людей, серед жертв була й дитина.
Також незадовго до цього у центрі Києва сталась аварія за участі авто поліції, внаслідок ДТП загинула поліцейська.