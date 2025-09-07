У Києві через серйозну ДТП перекрито рух Харківським шосе

Правоохоронці вдень 7 вересня звернулись до учасників дорожнього руху.

За їх даними у зв'язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту перекритий в обох напрямках.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - зазначили в поліції.

Варто зазначити, що в мережі вже з'явились відео жахливої дорожньо-транспортної пригоди.