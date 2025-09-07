UA

У Києві через серйозну ДТП перекрито рух Харківським шосе

Фото: рух Харківським шосе перекрито після ДТП (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

В Києві 7 вересня перекрили рух Харківським шосе. Це відбулось після жахливої аварії на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Правоохоронці вдень 7 вересня звернулись до учасників дорожнього руху.

За їх даними у зв'язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту перекритий в обох напрямках.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - зазначили в поліції.

Варто зазначити, що в мережі вже з'явились відео жахливої дорожньо-транспортної пригоди.

 

Аварії в Україні

Нагадаємо, що наприкінці літа у Миколаївській області сталась смертельна ДТП.

Перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало 18 осіб. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.

До цього у Кіровоградській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом. В наслідок нещасного випадку загинули шестеро людей, серед жертв була й дитина.

Також незадовго до цього у центрі Києва сталась аварія за участі авто поліції, внаслідок ДТП загинула поліцейська.

