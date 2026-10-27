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У Києві через російську атаку пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru на Подолі

18:00 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
У Києві через російську атаку пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru на Подолі Фото: Автосалони Suzuki та Subaru в Києві зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської атаки (колаж РБК-Україна)
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Унаслідок російської атаки в ніч на 27 жовтня в Києві пошкоджено дилерські центри Suzuki та Subaru. Авто- та мотосалони Suzuki на Подолі тимчасово припинили роботу, а сервісний центр Subaru продовжує приймати клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви дилерських центрів Suzuki та Subaru.

Що відомо про салони Suzuki

Авто- та мотосалони офіційного дилера Suzuki, розташовані на Подолі, тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів компанія повідомить додатково.

Водночас відділ сервісного обслуговування Suzuki продовжує працювати у звичному режимі.

Сервісний центр Subaru продовжує роботу

Будівля дилерського центру Subaru також зазнала значних пошкоджень через масований обстріл.

Попри це, сервісний центр уже працює в повному обсязі. Клієнти можуть записуватися на технічне обслуговування автомобілів, проходити тест-драйви та отримувати консультації щодо придбання машин.

У компанії зазначили, що планують відбудувати дилерський центр і зробити його ще кращим після відновлення.

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