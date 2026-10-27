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В Киеве из-за российской атаки повреждены автосалоны Suzuki и Subaru на Подоле

18:00 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
В Киеве из-за российской атаки повреждены автосалоны Suzuki и Subaru на Подоле Фото: Автосалоны Suzuki и Subaru в Киеве получили повреждения в результате массированной российской атаки (коллаж РБК-Украина)
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В результате российской атаки в ночь на 27 октября в Киеве повреждены дилерские центры Suzuki и Subaru. Авто- и мотосалоны Suzuki на Подоле временно прекратили работу, а сервисный центр Subaru продолжает принимать клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления дилерских центров Suzuki и Subaru.

Что известно о салонах Suzuki

Авто- и мотосалоны официального дилера Suzuki, расположенные на Подоле, временно не будут работать. О возобновлении их работы и графике приема клиентов компания сообщит дополнительно.

В то же время, отдел сервисного обслуживания Suzuki продолжает работать в обычном режиме.

Сервисный центр Subaru продолжает работу

Здание дилерского центра Subaru также получило значительные повреждения из-за массированного обстрела.

Тем не менее, сервисный центр уже работает в полном объеме. Клиенты могут записываться на техническое обслуживание автомобилей, проходить тест-драйвы и получать консультации по приобретению машин.

В компании отметили, что планируют отстроить дилерский центр и сделать его еще лучше после восстановления.

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