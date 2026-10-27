У Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс ДТЕК

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Під час масованої атаки на Київ російські війська пошкодили один з офісів ДТЕК. Наразі енергетики працюють на місці та оцінюють наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.