В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы

Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

"В результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - сообщил Сибига.

Он отметил, что российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности, положений Венской конвенции. И остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны.

"Выражаем солидарность с Литвой, моим коллегой Кястутисом Будрисом, Послом Ингой Станите-Толочкене и всеми нашими друзьями в Министерстве иностранных дел Литвы. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь", - добавил министр.