В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы
Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.
"В результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - сообщил Сибига.
Он отметил, что российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности, положений Венской конвенции. И остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны.
"Выражаем солидарность с Литвой, моим коллегой Кястутисом Будрисом, Послом Ингой Станите-Толочкене и всеми нашими друзьями в Министерстве иностранных дел Литвы. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь", - добавил министр.
Как результат России является большой атака на Киев, Литовское оккупирование противоречило ограниченному убийству. К счастью, не трудящиеся должны быть harmed.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 1, 2026
Russian terror spares no one and does no respect any international norms, including the Vienna convention. Это может быть только stopped через… pic.twitter.com/cDxQXrNyhG
Ракетная атака на Киев
Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами . Силам ПВО удалось сбить только 1 баллистическую ракету из 27.
Основное направление удара – Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.
Россияне массированно атаковали баллистикой Киев баллистикой .
В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения , среди них четверо детей.
Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы – Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.