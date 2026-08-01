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В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы

11:01 01.08.2026 Сб
2 мин
Сибига показал фото и видео повреждений
aimg Татьяна Степанова
В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы Фото: в Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы (x.com/andrii_sybiha)
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Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

"В результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - сообщил Сибига.

Он отметил, что российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности, положений Венской конвенции. И остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны.

"Выражаем солидарность с Литвой, моим коллегой Кястутисом Будрисом, Послом Ингой Станите-Толочкене и всеми нашими друзьями в Министерстве иностранных дел Литвы. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь", - добавил министр.

Ракетная атака на Киев

Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами . Силам ПВО удалось сбить только 1 баллистическую ракету из 27.

Основное направление удара – Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.

Россияне массированно атаковали баллистикой Киев баллистикой .

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения , среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы – Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

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