У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено тепломережу: сотні будівель без гарячої води
У Києві внаслідок нічної атаки російської армії було пошкоджено тепломережу великого діаметра. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго" та мера міста Віталія Кличка.
За даними "Теплоенерго", під час атаки було пошкоджено теплову магістраль діаметром 1 метр.
Серед відключених - як житлові будинки, так і заклади соціальні обʼєкти - школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти.
Також було пошкоджено віконні конструкції на одному з енергетичних обʼєктів.
"Працівники "Київтеплоенерго" наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 липня, Київ знову перебував під ворожим ударом. За попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування у трьох районах столиці.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що у столиці сьогодні зранку вже двічі оголошувався сигнал тривоги через загрозу балістики.
Нічна атака РФ по Україні
Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.
В Одесі жертвою удару стала одна людина, також зафіксовано пошкодження по місту.
А ось про наслідки атаки по Харкову - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.