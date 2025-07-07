В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждена теплосеть: сотни зданий без горячей воды
В Киеве в результате ночной атаки российской армии была повреждена теплосеть большого диаметра. Без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго" и мэра города Виталия Кличко.
По данным "Теплоэнерго", во время атаки была повреждена тепловая магистраль диаметром 1 метр.
Среди отключенных - как жилые дома, так и социальные объекты - школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты.
Также были повреждены оконные конструкции на одном из энергетических объектов.
"Работники "Киевтеплоэнерго" сейчас делают все необходимое для ликвидации повреждения", - сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на понедельник, 7 июля, Киев снова находился под вражеским ударом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения в трех районах столицы.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что в столице сегодня утром уже дважды объявлялся сигнал тревоги из-за угрозы баллистики.
Ночная атака РФ по Украине
Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражеским обстрелом были Харьков, Одесса и Киев.
В Одессе жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.
А вот о последствиях атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.
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