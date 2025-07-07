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У Києві та по областях вдруге за ранок оголошено сигнал тривоги: яка причина

Понеділок 07 липня 2025 09:10
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У Києві та по областях вдруге за ранок оголошено сигнал тривоги: яка причина Ілюстративне фото: у Києві та по областях вдруге за ранок оголошено сигнал тривоги (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України зранку понеділка, 7 липня, знову оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у столиці, а вже через декілька хвилин попередження про небезпеку поширилось на східні та північні регіони.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Водночас у Харківській та Сумській областях триває загроза від ударних дронів типу "Шахед".

Оновлено о 09:20

У Києві та по областях оголошено відбій тривоги як через балістику, так і через загрозу "Шахедів".

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та, за наявності загрози, одразу прямувати до укриттів. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та по областях вдруге за ранок оголошено сигнал тривоги: яка причина

Нічна атака РФ по Україні

Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.

Зокрема, у Києві, за попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування.

А ось в Одесі жертвою удару стала одна людина, також зафіксовано пошкодження по місту.

А ось про наслідки атаки по Харкову - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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