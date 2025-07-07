У Києві та по областях вдруге за ранок оголошено сигнал тривоги: яка причина
У Києві та низці регіонів України зранку понеділка, 7 липня, знову оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у столиці, а вже через декілька хвилин попередження про небезпеку поширилось на східні та північні регіони.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.
Водночас у Харківській та Сумській областях триває загроза від ударних дронів типу "Шахед".
Оновлено о 09:20
У Києві та по областях оголошено відбій тривоги як через балістику, так і через загрозу "Шахедів".
Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та, за наявності загрози, одразу прямувати до укриттів. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.
Де оголошено тривогу
Нічна атака РФ по Україні
Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.
Зокрема, у Києві, за попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування.
А ось в Одесі жертвою удару стала одна людина, також зафіксовано пошкодження по місту.
А ось про наслідки атаки по Харкову - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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