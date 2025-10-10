У Києві через атаку РФ пошкоджено будинки: горить висотка, є постраждалі

У Києві зафіксоване падіння уламків збитих російських дронів на кількох локаціях. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки й автомобілі та спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і голову КМВА Тимура Ткаченка.
Так, у Печерському районі уламки БпЛА влучили у шестиповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку.
Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють.
"Постраждали двоє людей, одного з них ушпиталено, іншому медики надали допомогу на місці", - написав Кличко.
У Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків і два автомобілі.
У Подільському районі в дворі виявили уламки збитої ворожої цілі.
Кілька хвилин тому ворог атакував Київ балістичними ракетами. У місті зафіксовані перебої з електроенергією, у деяких районах зникло світло.
Кличко повідомив про виклик медиків в Оболонський район. Бригада виїхала.
На даний момент у столиці пʼятеро постраждалих. Одну жінку медики госпіталізували, всім іншим надали допомогу на місці.
"Ворог бʼє по критичній інфраструктурі міста", - додав Кличко.
За повідомленнями мера, у Києві вже восьмеро постраждалих, пʼятеро з них - у лікарнях.
В ніч на 10 жовтня російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, чути вибухи і працюють сили ППО.
Зокрема, ворог ударив "Шахедами" по Запоріжжю. У місті загорівся будинок і постраждали місцеві жителі.
У Києві через масштабну атаку можуть бути перебої з електроенергією та водопостачанням.