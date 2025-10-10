Масована атака дронів на Київ: в столиці можуть бути перебої зі світлом та водою

Росіяни в ніч з 9 на 10 жовтня масовано атакують Київ дронами. В столиці внаслідок ворожих обстрілів можуть бути перебої з електропостачанням та водою.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Також він закликав людей берегти себе і перебувати в укриттях.

"Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням. Всі служби працюють, відслідковують ситуацію, готові до реагування", - написав Кличко.

Росія атакує енергетику

Нагадаємо, що Росія кілька місяців тому розпочала нову хвилю атак на українські енергетичні об'єкти. На початку серпня під обстріл потрапила нафтобаза азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, після чого атаки продовжилися по енергетичних об'єктах в різних регіонах країни.

Наприклад, 5 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши для атаки різні види озброєння. В результаті обстрілу без світла залишилися частина Львова, Черкаси, Чернігів, а в Запоріжжі були перебої ще й з водою.

Крім того, 9 жовтня в Міненерго повідомили, що в останні дні росіяни атакують енергетичні об'єкти в центральних і південних областях України. За їхніми даними, складна ситуація залишається в Чернігівській області.

Детальний розбір, як Кремль змінив тактику обстрілів енергетики України і чи готова до цього українська ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.