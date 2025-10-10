В Киеве из-за атаки РФ повреждены дома: горит высотка, есть пострадавшие

Так, в Печерском районе обломки БпЛА попали в шестиэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома.

Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют.

"Пострадали два человека, один из них госпитализирован, другому медики оказали помощь на месте", - написал Кличко.

В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.

В Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

Обновлено 02:50

Кличко сообщил о вызове медиков в Оболонский район. Бригада выехала.

Несколько минут назад враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией, а в некоторых районах исчез свет.