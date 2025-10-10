RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве из-за атаки РФ повреждены дома: горит высотка, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: в Киеве горят жилые дома (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве зафиксировано падение обломков сбитых российских дронов на нескольких локациях. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили и вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу КГВА Тимура Ткаченко.

Так, в Печерском районе обломки БпЛА попали в шестиэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома.

Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют.

"Пострадали два человека, один из них госпитализирован, другому медики оказали помощь на месте", - написал Кличко.

В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.

В Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

Обновлено 02:50

Кличко сообщил о вызове медиков в Оболонский район. Бригада выехала.

Несколько минут назад враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией, а в некоторых районах исчез свет.

Массированная дроновая атака России

В ночь на 10 октября российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы и работают силы ПВО.

В частности, враг ударил "Шахедами" по Запорожью. В городе загорелся дом и пострадали местные жители.

В Киеве из-за масштабной атаки могут быть перебои с электроэнергией и водоснабжением.

