У Києві через атаку порушено рух поїздів і громадського транспорту

Близько 06:17 рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу для столиці. Про відновлення руху повідомлятимуть у Telegram-каналі Kyiv City Express.

На проспекті Степана Бандери пошкоджено контактну мережу. Через це із затримками курсують тролейбуси № 29, 30, 31, 34, 37, 44 та 47.

Замість тролейбуса № 31 запустили тимчасовий автобус № 31к. Він курсує від вулиці Радунської до станції метро "Почайна".

Ще одна проблемна ділянка - вулиця Жилянська, де перекрили рух. Затримуються тролейбуси № 3, 12, 14 та автобус № 69.