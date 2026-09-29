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У Києві через атаку порушено рух поїздів і громадського транспорту

07:11 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: транспорт в Києві рухається зі змінами (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зранку 29 вересня в Києві тимчасово зупинили міську електричку, а 10 тролейбусних і один автобусний маршрут курсують із затримками. Причина - повітряна загроза, пошкоджена контактна мережа та перекриття вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Близько 06:17 рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу для столиці. Про відновлення руху повідомлятимуть у Telegram-каналі Kyiv City Express.

На проспекті Степана Бандери пошкоджено контактну мережу. Через це із затримками курсують тролейбуси № 29, 30, 31, 34, 37, 44 та 47.

Замість тролейбуса № 31 запустили тимчасовий автобус № 31к. Він курсує від вулиці Радунської до станції метро "Почайна".

Ще одна проблемна ділянка - вулиця Жилянська, де перекрили рух. Затримуються тролейбуси № 3, 12, 14 та автобус № 69.

Уночі 29 вересня Росія атакувала Київ балістикою. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в навчальному закладі, також влучання зафіксували в адмінбудівлю об'єкта інфраструктури, а уламки ракети впали у двір житлового будинку. На Печерську загорілася нежитлова будівля.

Напередодні, 28 вересня, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук в центрі Києва. Кількість загиблих згодом зросла до двох людей.

Того ж ранку росіяни атакували Київ дронами, пошкодивши АЗС та офісну будівлю в Оболонському і Шевченківському районах.

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АвтобусиТролейбусОбстріл Києва