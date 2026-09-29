В Киеве из-за атаки нарушено движение поездов и общественного транспорта

Около 06:17 движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановили из-за повышенной воздушной угрозы для столицы. О возобновлении движения будут сообщать в Telegram-канале Kyiv City Express.

На проспекте Степана Бандеры повреждена контактная сеть. Поэтому с задержками курсируют троллейбусы № 29, 30, 31, 34, 37, 44 и 47.

Вместо троллейбуса №31 запустили временный автобус №31к. Он курсирует от улицы Радунской до станции метро "Почайна".

Еще один проблемный участок - улица Жилянская, где перекрыли движение. Задерживаются троллейбусы №3, 12, 14 и автобус №69.