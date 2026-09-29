RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Киеве из-за атаки нарушено движение поездов и общественного транспорта

07:11 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: транспорт в Киеве движется с изменениями (Виталий Носач, РБК-Украина)

Утром 29 сентября в Киеве временно остановили городскую электричку, а 10 троллейбусных и один автобусный маршрут курсируют с задержками. Причина – воздушная угроза, поврежденная контактная сеть и перекрытие улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Около 06:17 движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановили из-за повышенной воздушной угрозы для столицы. О возобновлении движения будут сообщать в Telegram-канале Kyiv City Express.

На проспекте Степана Бандеры повреждена контактная сеть. Поэтому с задержками курсируют троллейбусы № 29, 30, 31, 34, 37, 44 и 47.

Вместо троллейбуса №31 запустили временный автобус №31к. Он курсирует от улицы Радунской до станции метро "Почайна".

Еще один проблемный участок - улица Жилянская, где перекрыли движение. Задерживаются троллейбусы №3, 12, 14 и автобус №69.

Ночью 29 сентября Россия атаковала Киев баллистикой. В Соломенском районе вспыхнул пожар в учебном заведении, также попадание зафиксировали в админздание объекта инфраструктуры, а обломки ракеты упали во двор жилого дома. На Печерске загорелось нежилое здание.

Накануне, 28 сентября, российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Число погибших впоследствии возросло до двух человек.

В то же утро россияне атаковали Киев дронами, повредив АЗС и офисное здание в Оболонском и Шевченковском районах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АвтобусыТролейбусОбстрел Киева