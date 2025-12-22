У Києві частково перекривають Південний міст: де й коли можливі затори

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Тим часом рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

З огляду на це ми пояснювали, в яких випадках і для кого саме обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.

Крім того, в Києві вирішили обмежувати рух Південним мостом під час оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами - залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення тривоги.

Читайте також, рух якого транспорту в Києві можуть змінити відключення світла та як громадянам стежити за актуальною інформацією, щоб не пропустити важливих повідомлень.