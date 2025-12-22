У Києві частково перекривають Південний міст: де й коли можливі затори

Сьогодні, 22 грудня, у Києві частково обмежують рух транспорту на одному з мостів через Дніпро - Південному.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Згідно з інформацією КМДА, у понеділок (22 грудня) рух транспорту частково обмежують на Південному мосту столиці:
Зазначається, що обмеження діятиме:
"Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття естакадної частини мосту", - повідомили водіям і пасажирам.
Варто зазначити, що Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро.
Він є найвищим мостом Києва (вантова частина виконана зі сталі й підвішена на 133-метровий пілон). Його довжина - 1256 м, а ширина - 41 м.
Цей міст розташований у Голосіївському та Дарницькому районах столиці - сполучає Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе (правий берег) із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.
Він є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.
Крім того, мостом (між смугами руху для автомобільного транспорту) пролягає Сирецько-Печерська (зелена) лінія Київського метрополітену.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
Тим часом рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.
З огляду на це ми пояснювали, в яких випадках і для кого саме обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.
Крім того, в Києві вирішили обмежувати рух Південним мостом під час оголошення сигналу "Повітряна тривога".
Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами - залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення тривоги.
Читайте також, рух якого транспорту в Києві можуть змінити відключення світла та як громадянам стежити за актуальною інформацією, щоб не пропустити важливих повідомлень.