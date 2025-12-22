В Киеве частично перекрывают Южный мост: где и когда возможны пробки

Где именно и как надолго ограничивают движение транспорта

Согласно информации КГГА, в понедельник (22 декабря) движение транспорта частично ограничивают на Южном мосту столицы:

з 11:00;

до 16:00.

Отмечается, что ограничение будет действовать:

в крайней левой полосе;

в направлении с левого на правый берег Днепра.

"Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие эстакадной части моста", - сообщили водителям и пассажирам.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Стоит отметить, что Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр.

Он является самым высоким мостом Киева (вантовая часть выполнена из стали и подвешена на 133-метровый пилон). Его длина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Этот мост расположен в Голосеевском и Дарницком районах столицы - соединяет Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе (правый берег) с проспектом Николая Бажана (жилой массив Позняки) на левом берегу Днепра.

Он является частью автодороги международного значения М03 - E40.

Кроме того, по мосту (между полосами движения для автомобильного транспорта) пролегает Сырецко-Печерская (зеленая) линия Киевского метрополитена.

Южный мост в Киеве (скриншот: google.com/maps)