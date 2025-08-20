У Києві частково перекривають Набережне шосе: коли та як уникнути заторів (схема)

Сьогодні, 20 серпня, у Києві частково обмежують рух транспорту Набережним шосе.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту у середу, 20 серпня, частково обмежують на Набережному шосе столиці:
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали у міській держадміністрації.
Киянам і гостям столиці пояснили, що рух транспорту Набережним шосе частково обмежуватимуть у напрямку:
Уточнюється, що у цей час дорожники КП ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть зливоприймальний колодязь поблизу пішохідного мосту.
Варто зазначити, що в цілому Набережне шосе - це вулиця, яка пролягає у Подільському та Печерському районах міста Києва (через місцевості Поділ й Берестове).
Вона простягається вздовж Дніпра:
Набережне шосе є важливою артерією міста, адже до нього прилучаються також: Пішохідний (Парковий) міст, міст Метро й Дніпровський узвіз.
Нагадаємо, раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе. До кінця літа частково перекрили також важливу розв'язку столиці - Солом'янську площу.
Крім того, в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.
