Новий етап співпраці: Україна і Хорватія разом працюватимуть над розмінуванням територій
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядами України та Хорватії щодо співпраці у сфері протимінної діяльності (№ 4661-IX).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Документ передбачає обмін досвідом, навчання українських фахівців, постачання спеціального обладнання та залучення хорватських експертів до робіт із розмінування українських територій.
Як зазначається, ратифікація Угоди зміцнює міжнародне партнерство у сфері гуманітарного розмінування та сприятиме підвищенню безпеки населення.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей документ у жовтні. У парламенті наголошували, що співпраця з Хорватією, країною з великим досвідом подолання мінної небезпеки, допоможе Україні швидше очистити звільнені території та захистити громадян від мінної загрози.
Варто нагадати, що раніше Україна та Хорватія домовилися про розширення спільного виробництва озброєння. Країни підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.
Також ми писали, що Хорватія надаватиме допомогу Україні в рамках коаліції дронів. Країна приєднається до такої ініціативи.
"У цьому контексті міністр Грліч-Радман заявив, що Хорватія має намір приєднатися до ініціативи щодо дронів, очолюваної Латвією і Великою Британією", - уточнили у Хорватії.
Нагадаємо, що Хорватія категорично відмовилася відправляти своїх військових в Україну.
Зокрема, президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що без мирної угоди та згоди Росії участь у місії є "небезпечною та безвідповідальною".