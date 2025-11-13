Новий етап співпраці: Україна і Хорватія разом працюватимуть над розмінуванням територій

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядами України та Хорватії щодо співпраці у сфері протимінної діяльності (№ 4661-IX).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ передбачає обмін досвідом, навчання українських фахівців, постачання спеціального обладнання та залучення хорватських експертів до робіт із розмінування українських територій.

Як зазначається, ратифікація Угоди зміцнює міжнародне партнерство у сфері гуманітарного розмінування та сприятиме підвищенню безпеки населення.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей документ у жовтні. У парламенті наголошували, що співпраця з Хорватією, країною з великим досвідом подолання мінної небезпеки, допоможе Україні швидше очистити звільнені території та захистити громадян від мінної загрози.

Варто нагадати, що раніше Україна та Хорватія домовилися про розширення спільного виробництва озброєння. Країни підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.