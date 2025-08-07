Не чіпай! Як виглядає вибухівка, яку знаходять у дворах та парках
Вибухонебезпечні предмети в Україні все частіше знаходять у дворах та парках. Рятувальники закликають не підходити та не чіпати такі "знахідки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Telegram.
По-перше, небезпека ближче, ніж здається. Сьогодні на вибухонебезпечні предмети можна натрапити не лише у лісах, а і в дворах, парках, біля водойм - повсюди. Навіть в місцях де бавляться діти. До того ж не завжди такі предмети очевидні: міни, снаряди, осколки ракет чи дронів.
Ворог нерідко маскує вибухівку у бляшанках, іграшках, рюкзаках тощо. Також варто звертати уваги на предмети, полишені у людних місцях, які виглядають новими або наче спеціально залишеними.
Іноді такі речі можуть бути перемотані скотчем, з прикріпленими дротами.
Як діяти, коли натрапили на небезпечний предмет:
- не підходьте!
- не чіпайте!
- відійдіть на безпечну відстань, повернувшись назад тим самим шляхом.
- зателефонуйте 101!
- по можливості попередьте інших, щоб туди не наближались, вказуючи на орієнтири.
Важливо також пояснити дітям, як виглядають вибухонобезпечні предмети і що їх не можна чіпати ні в якому разі - навіть якщо це полишена іграшка на лавці у парку.
Також рятувальники показали на фото, як можуть виглядати різні вибухонебезпечні предмети.
"Покажіть ці фото дітям і нагадайте: до таких знахідок не можна наближатися та чіпати, про них потрібно обов’язково повідомити дорослих", - повідомили в ДСНС.
Раніше повідомлялось, що біля місць, де виявили вибухонебезпечні предмети та ще не знешкодили, встановлюють спеціальні знаки. Їх можна помітити на межах забруднених ділянок, вздовж стежок та доріг. А також, біля входів на небезпечні території.
Також недавно на Чернігівщині дитина підняла невідомий предмет, який одразу вибухнув. Хлопчика госпіталізували з пораненнями. На жаль такі випадки не одиничні.