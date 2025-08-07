ua en ru
Не чіпай! Як виглядає вибухівка, яку знаходять у дворах та парках

Україна, Четвер 07 серпня 2025 13:20
Не чіпай! Як виглядає вибухівка, яку знаходять у дворах та парках Фото: рятувальники попереджають про вибухонебезпечні предмети (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: РБК-Україна

Вибухонебезпечні предмети в Україні все частіше знаходять у дворах та парках. Рятувальники закликають не підходити та не чіпати такі "знахідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Telegram.

По-перше, небезпека ближче, ніж здається. Сьогодні на вибухонебезпечні предмети можна натрапити не лише у лісах, а і в дворах, парках, біля водойм - повсюди. Навіть в місцях де бавляться діти. До того ж не завжди такі предмети очевидні: міни, снаряди, осколки ракет чи дронів.

Ворог нерідко маскує вибухівку у бляшанках, іграшках, рюкзаках тощо. Також варто звертати уваги на предмети, полишені у людних місцях, які виглядають новими або наче спеціально залишеними.

Іноді такі речі можуть бути перемотані скотчем, з прикріпленими дротами.

Як діяти, коли натрапили на небезпечний предмет:

  • не підходьте!
  • не чіпайте!
  • відійдіть на безпечну відстань, повернувшись назад тим самим шляхом.
  • зателефонуйте 101!
  • по можливості попередьте інших, щоб туди не наближались, вказуючи на орієнтири.

Важливо також пояснити дітям, як виглядають вибухонобезпечні предмети і що їх не можна чіпати ні в якому разі - навіть якщо це полишена іграшка на лавці у парку.

Також рятувальники показали на фото, як можуть виглядати різні вибухонебезпечні предмети.

"Покажіть ці фото дітям і нагадайте: до таких знахідок не можна наближатися та чіпати, про них потрібно обов’язково повідомити дорослих", - повідомили в ДСНС.

Фото: рятувальники попереджають про вибухонебезпечні предмети (facebook.com DSNSKHARKIV)

Раніше повідомлялось, що біля місць, де виявили вибухонебезпечні предмети та ще не знешкодили, встановлюють спеціальні знаки. Їх можна помітити на межах забруднених ділянок, вздовж стежок та доріг. А також, біля входів на небезпечні території.

Також недавно на Чернігівщині дитина підняла невідомий предмет, який одразу вибухнув. Хлопчика госпіталізували з пораненнями. На жаль такі випадки не одиничні.

