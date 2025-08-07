Не чіпай! Як виглядає вибухівка, яку знаходять у дворах та парках

Вибухонебезпечні предмети в Україні все частіше знаходять у дворах та парках. Рятувальники закликають не підходити та не чіпати такі "знахідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Telegram .

По-перше, небезпека ближче, ніж здається. Сьогодні на вибухонебезпечні предмети можна натрапити не лише у лісах, а і в дворах, парках, біля водойм - повсюди. Навіть в місцях де бавляться діти. До того ж не завжди такі предмети очевидні: міни, снаряди, осколки ракет чи дронів.

Ворог нерідко маскує вибухівку у бляшанках, іграшках, рюкзаках тощо. Також варто звертати уваги на предмети, полишені у людних місцях, які виглядають новими або наче спеціально залишеними.

Іноді такі речі можуть бути перемотані скотчем, з прикріпленими дротами.

Як діяти, коли натрапили на небезпечний предмет:

не підходьте!

не чіпайте!

відійдіть на безпечну відстань, повернувшись назад тим самим шляхом.

зателефонуйте 101!

по можливості попередьте інших, щоб туди не наближались, вказуючи на орієнтири.

Важливо також пояснити дітям, як виглядають вибухонобезпечні предмети і що їх не можна чіпати ні в якому разі - навіть якщо це полишена іграшка на лавці у парку.

Також рятувальники показали на фото, як можуть виглядати різні вибухонебезпечні предмети.

"Покажіть ці фото дітям і нагадайте: до таких знахідок не можна наближатися та чіпати, про них потрібно обов’язково повідомити дорослих", - повідомили в ДСНС.