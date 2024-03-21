В Києві знищили бойову частину ракети, яку зранку виявили після обстрілу у Шевченківському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Після виявлення бойової частини ракети правоохоронці забезпечили перекриття руху та разом з рятувальниками евакуювали мешканців.
Фото: в Києві знищили бойову частину ракети, яку виявили після обстрілу (t.me/dsns_telegram)
"Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено", - пише пресслужба.
Цієї ночі, 21 березня, ворог вдався до чергового масованого удару по території України. Під час атаки терористи застосували:
Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ. Протиповітряна оборона знищила усі повітряні цілі.
Попри те, що усі ракети були збиті, є наслідки від падіння уламків є наслідки у трьох районах Києва - Подільському, Святошинському та Шевченківському.
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