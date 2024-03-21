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У Шевченківському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (фото, відео)

Київ, Четвер 21 березня 2024 08:24
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У Шевченківському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (фото, відео) Фото: у Києві виявили бойову частину російської ракети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Віталій Носач

Після нічної атаки у Києві виявили бойову частину однієї з російських ракет. Це сталося у Шевченківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

Як зазначив кореспондент РБК-Україна, у Шевченківському районі столиці виявили бойову частину російської ракети, яка атакувала місто.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили частину ракети за допомогою спецтехніки.

Атака на Київ

Росія в ніч на 21 березня атакувала Україну ракетами, під ударом був Київ. Окупанти випустили 31 ракету - 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, ракети "Іскандер-М" та "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Проте у Києві через падіння уламків збитих ракет були пошкодження, спалахнули пожежі. Зокрема, у столиці були пошкоджені будинки, дитсадок та автівки.

Також відомо, що через ворожий удар постраждали 10 людей, двох з них госпіталізували.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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