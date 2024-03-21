В Киеве уничтожили боевую часть ракеты, которую утром обнаружили после обстрела в Шевченковском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.
После обнаружения боевой части ракеты правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей.
Фото: в Киеве уничтожили боевую часть ракеты, которую обнаружили после обстрела (t.me/dsns_telegram)
"Часть вражеской ракеты была безопасно изъята саперами из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС, транспортирована к месту ликвидации и уничтожена", - пишет пресс-служба.
Этой ночью, 21 марта, враг прибегнул к очередному массированному удару по территории Украины. Во время атаки террористы применили:
Ракеты заходили с севера, а основным направлением удара был Киев. Противовоздушная оборона уничтожила все воздушные цели.
Несмотря на то, что все ракеты были сбиты, есть последствия от падения обломков есть последствия в трех районах Киева - Подольском, Святошинском и Шевченковском.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.