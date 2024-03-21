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В Киеве уничтожили боевую часть ракеты, которую обнаружили после обстрела

Фото: в Киеве уничтожили боевую часть ракеты, которую обнаружили после обстрела (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве уничтожили боевую часть ракеты, которую утром обнаружили после обстрела в Шевченковском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

После обнаружения боевой части ракеты правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей.

 

Фото: в Киеве уничтожили боевую часть ракеты, которую обнаружили после обстрела (t.me/dsns_telegram)

"Часть вражеской ракеты была безопасно изъята саперами из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС, транспортирована к месту ликвидации и уничтожена", - пишет пресс-служба. 

Массированная атака на Украину в ночь на 21 марта

Этой ночью, 21 марта, враг прибегнул к очередному массированному удару по территории Украины. Во время атаки террористы применили:

  • 2 баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал";
  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555

Ракеты заходили с севера, а основным направлением удара был Киев. Противовоздушная оборона уничтожила все воздушные цели.

Несмотря на то, что все ракеты были сбиты, есть последствия от падения обломков есть последствия в трех районах Киева - Подольском, Святошинском и Шевченковском.

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