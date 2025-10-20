У Києві посеред двору вибухнула автівка: що сталося (фото)

Вибухи авто в Києві та інших містах в Україні

Нагадаємо, в серпні у Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, пофарбованого під військовий. НП трапилась на парковці біля житлового будинку.

Ще повідомлялось, що в Києві під авто полковника Головного управління розвідки заклали вибухівку - в результаті загинув чиновник ГУР. Ще дві особи постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі стався вибух автомобіля на вулиці Варненській у Київському районі міста.