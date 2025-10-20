UA

У Києві посеред двору вибухнула автівка: що сталося (фото)

Фото: на місці вибуху працюють всі необхідні служби (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

У Києві в дворі багатоповерхового будинку вибухнув автомобіль. Попередньо, під водійське сидіння була закладена вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції Києва.

"Сьогодні близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються", - повідомили правоохоронці. 

Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного району та главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.

 

Фото: попередньо, вибух стався через закладену під сидіння вибухівку (Нацполіція Києва)

Вибухи авто в Києві та інших містах в Україні

Нагадаємо, в серпні у Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, пофарбованого під військовий. НП трапилась на парковці біля житлового будинку.

Ще повідомлялось, що в Києві під авто полковника Головного управління розвідки заклали вибухівку - в результаті загинув чиновник ГУР. Ще дві особи постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі стався вибух автомобіля на вулиці Варненській у Київському районі міста.

