В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік, поліція з’ясовує обставини

У п’ятницю вранці, 5 липня, в Одесі стався вибух автомобіля на вулиці Варненській у Київському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Внаслідок інциденту постраждав місцевий житель. Що сталося Повідомлення про вибух автівки надійшло до поліції близько 9:00. За попередніми даними, вибух стався у припаркованому автомобілі Opel, всередині якого перебував чоловік. Він зазнав поранень, йому надається медична допомога. До місця події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші оперативні служби. Район вибуху тимчасово оточили. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, у тому числі причину вибуху. Правову кваліфікацію інциденту буде надано після проведення слідчих дій.