RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве посреди двора взорвался автомобиль: что произошло (фото)

Фото: на месте взрыва работают все необходимые службы (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

В Киеве во дворе многоэтажного дома взорвался автомобиль. Предварительно, под водительское сиденье была заложена взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева.

"Сегодня около 06:00 часов во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили правоохранители.

Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. На момент детонации в салоне автомобиля никто не находился.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного района и главка, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают вещественные доказательства.

 

Фото: предварительно, взрыв произошел из-за заложенной под сиденье взрывчатки (Нацполиция Киева)

Взрывы авто в Киеве и других городах в Украине

Напомним, в августе в Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, окрашенного под военный. ЧП произошло на парковке возле жилого дома.

Еще сообщалось, что в Киеве под авто полковника Главного управления разведки заложили взрывчатку - в результате погиб чиновник ГУР. Еще два человека пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошел взрыв автомобиля на улице Варненской в Киевском районе города.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВзрывПолиция Киева