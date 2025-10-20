В Киеве посреди двора взорвался автомобиль: что произошло (фото)

В Киеве во дворе многоэтажного дома взорвался автомобиль. Предварительно, под водительское сиденье была заложена взрывчатка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева.
"Сегодня около 06:00 часов во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили правоохранители.
Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. На момент детонации в салоне автомобиля никто не находился.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного района и главка, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают вещественные доказательства.
Фото: предварительно, взрыв произошел из-за заложенной под сиденье взрывчатки (Нацполиция Киева)
Напомним, в августе в Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, окрашенного под военный. ЧП произошло на парковке возле жилого дома.
Еще сообщалось, что в Киеве под авто полковника Главного управления разведки заложили взрывчатку - в результате погиб чиновник ГУР. Еще два человека пострадали.
Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошел взрыв автомобиля на улице Варненской в Киевском районе города.