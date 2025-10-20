В Киеве посреди двора взорвался автомобиль: что произошло (фото)

"Сегодня около 06:00 часов во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили правоохранители.

Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. На момент детонации в салоне автомобиля никто не находился.



На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного района и главка, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают вещественные доказательства.

Фото: предварительно, взрыв произошел из-за заложенной под сиденье взрывчатки (Нацполиция Киева)