У Києві на парковці вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: перші деталі

У Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, пофарбованого під військовий. Інцидент трапився на парковці біля житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Унаслідок вибуху чоловік отримав легкі травми, від госпіталізації він відмовився. На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та інші спеціальні служби.

За попередньою інформацією, детонація сталася на пасажирському сидінні авто в момент, коли власник наблизився до транспортного засобу.

Інші випадки в Україні

Нагадаємо, у липні в Одесі стався вибух автомобіля на вулиці Варненській у Київському районі міста. Після цього СБУ відкрила кримінальну справу, її кваліфікували як теракт.

За декілька годин поліцейські спільно зі співробітниками спецслужб встановили особу підозрюваного у теракті. Зловмисником виявився 22-річний мешканець Запоріжжя, якого завербували росіяни через Telegram-канали.

За інструкцією спецслужби РФ агент під зазначений куратором автомобіль заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Також у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Унаслідок цього одна людина загинула.