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У Києві 7 липня оголосили День жалоби за жертвами наймасованішого обстрілу РФ

09:44 06.07.2026 Пн
2 хв
У столиці діятиме низка обмежень у вівторок
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Києві 7 липня оголосили Днем жалоби (Getty Images)

Вівторок, 7 липня, у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої російської атаки на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

У Києві оголосили День жалоби

У місті 7 липня на всіх комунальних будівлях приспустять прапори. Також міська влада рекомендувала приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, у столиці буде заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

Пошуково-рятувальна операція триває

Міський голова повідомив, що рятувальники продовжують працювати на місцях російського удару.

Зокрема, пошуково-рятувальна операція триває у пошкоджених житлових будинках у Подільському та Дарницькому районах Києва. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Станом на цей час відомо про 11 загиблих у столиці внаслідок російської атаки, ще 46 дістали поранення, серед них троє дітей.

Через наслідки обстрілу в Києві тимчасово перекрили рух на кількох вулицях.

Атака на Київ 6 липня

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак по Україні.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували 419 засобів повітряного нападу - 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник. Основним напрямком удару став Київ.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити або подавити 363 повітряні цілі, зокрема 37 ракет і 326 дронів. Водночас було зафіксовано влучання 29 балістичних і протикорабельних ракет та 18 ударних безпілотників, а також падіння уламків на 16 локаціях.

У столиці найбільших руйнувань зазнали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі в одному з житлових будинків були зруйновані квартири з п'ятого по дев'ятий поверхи. У Дарницькому районі російські війська влучили в багатоповерхівки: в одному будинку зруйновано квартири з другого по п'ятий поверхи, ще в одному житловому комплексі через падіння уламків виникла пожежа.

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КиївОбстріл КиєваРакетний ударАтака дронів