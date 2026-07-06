У Києві 7 липня оголосили День жалоби за жертвами наймасованішого обстрілу РФ

У Києві оголосили День жалоби

У місті 7 липня на всіх комунальних будівлях приспустять прапори. Також міська влада рекомендувала приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, у столиці буде заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

Пошуково-рятувальна операція триває

Міський голова повідомив, що рятувальники продовжують працювати на місцях російського удару.

Зокрема, пошуково-рятувальна операція триває у пошкоджених житлових будинках у Подільському та Дарницькому районах Києва. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Станом на цей час відомо про 11 загиблих у столиці внаслідок російської атаки, ще 46 дістали поранення, серед них троє дітей.

Через наслідки обстрілу в Києві тимчасово перекрили рух на кількох вулицях.

Атака на Київ 6 липня

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак по Україні.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували 419 засобів повітряного нападу - 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник. Основним напрямком удару став Київ.