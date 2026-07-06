У Києві 7 липня оголосили День жалоби за жертвами наймасованішого обстрілу РФ

Вівторок, 7 липня, у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої російської атаки на столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.
У місті 7 липня на всіх комунальних будівлях приспустять прапори. Також міська влада рекомендувала приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Крім того, у столиці буде заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.
Міський голова повідомив, що рятувальники продовжують працювати на місцях російського удару.
Зокрема, пошуково-рятувальна операція триває у пошкоджених житлових будинках у Подільському та Дарницькому районах Києва. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Станом на цей час відомо про 11 загиблих у столиці внаслідок російської атаки, ще 46 дістали поранення, серед них троє дітей.
Через наслідки обстрілу в Києві тимчасово перекрили рух на кількох вулицях.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак по Україні.
За даними Повітряних сил, окупанти застосували 419 засобів повітряного нападу - 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник. Основним напрямком удару став Київ.
Силам протиповітряної оборони вдалося знищити або подавити 363 повітряні цілі, зокрема 37 ракет і 326 дронів. Водночас було зафіксовано влучання 29 балістичних і протикорабельних ракет та 18 ударних безпілотників, а також падіння уламків на 16 локаціях.
У столиці найбільших руйнувань зазнали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі в одному з житлових будинків були зруйновані квартири з п'ятого по дев'ятий поверхи. У Дарницькому районі російські війська влучили в багатоповерхівки: в одному будинку зруйновано квартири з другого по п'ятий поверхи, ще в одному житловому комплексі через падіння уламків виникла пожежа.