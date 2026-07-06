ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Після атаки на Київ деякі вулиці перекриті та змінили рух транспорту

08:51 06.07.2026 Пн
1 хв
Як тепер курсує громадський транспорт?
aimg Олена Чупровська
Після атаки на Київ деякі вулиці перекриті та змінили рух транспорту Фото: наслідки удару по Києву 6 липня (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Унаслідок обстрілу Києва перекрито кілька вулиць у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олексія Білошицького, першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Зокрема, за його даними, рух транспорту тимчасово перекритий:

  • вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);
  • вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);
  • вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка).

У патрульній поліції просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Через перекриття вулиць змінено маршрут руху автобусів № 78 по вул. Михайла Максимовича. Рух організовано до ТРЕД № 1.

Нагадаємо, під час нічного обстрілу Києва загинуло щонайменше 11 людей, понад 45 поранено. Пошукові заходи тривають - під завалами шукають людей.

Жителів Вишневої громади Київщини закликали не виходити на вулицю піля нічної атаки. Їх попросили залишатися в укриттях через можливу детонацію вибухонебезпечних предметів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Атака дронів Ракетна атака
Новини
ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ
ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ
Аналітика
1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна 1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца