Після атаки на Київ деякі вулиці перекриті та змінили рух транспорту

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Унаслідок обстрілу Києва перекрито кілька вулиць у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олексія Білошицького, першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Зокрема, за його даними, рух транспорту тимчасово перекритий: вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);

вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);

вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка). У патрульній поліції просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту. Через перекриття вулиць змінено маршрут руху автобусів № 78 по вул. Михайла Максимовича. Рух організовано до ТРЕД № 1.