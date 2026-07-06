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В Киеве 7 июля объявили День траура по жертвам массированного обстрела РФ

09:44 06.07.2026 Пн
2 мин
В столице будет действовать ряд ограничений во вторник
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Киеве 7 июля объявили Днем траура (Getty Images)

Вторник, 7 июля, в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной российской атаки на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.

В Киеве объявили День траура

В городе 7 июля на всех коммунальных зданиях опустят флаги. Также городские власти рекомендовали приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме того, в столице будет запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.

Поисково-спасательная операция продолжается

Мэр сообщил, что спасатели продолжают работать на местах российского удара.

В частности, поисково-спасательная операция идет в поврежденных жилых домах в Подольском и Дарницком районах Киева. Под завалами еще могут находиться люди.

По состоянию на данный момент известно об 11 погибших в столице в результате российской атаки, еще 46 получили ранения, среди них трое детей.

Из-за последствий обстрелов в Киеве временно перекрыли движение на нескольких улицах.

Атака на Киев 6 июля

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак по Украине.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили 419 средств воздушного нападения - 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник. Основным направлением удара стал Киев.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить или подавить 363 воздушных целей, в том числе 37 ракет и 326 дронов. В то же время, было зафиксировано попадание 29 баллистических и противокорабельных ракет и 18 ударных беспилотников, а также падение обломков на 16 локациях.

В столице наибольшие разрушения получили Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе в одном из жилых домов были разрушены квартиры с пятого по девятый этажи. В Дарницком районе российские войска попали в многоэтажки: в одном доме разрушены квартиры со второго по пятый этажи, еще в одном жилом комплексе из-за падения обломков возник пожар.

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