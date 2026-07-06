В Киеве 7 июля объявили День траура по жертвам массированного обстрела РФ

В Киеве объявили День траура

В городе 7 июля на всех коммунальных зданиях опустят флаги. Также городские власти рекомендовали приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме того, в столице будет запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.

Поисково-спасательная операция продолжается

Мэр сообщил, что спасатели продолжают работать на местах российского удара.

В частности, поисково-спасательная операция идет в поврежденных жилых домах в Подольском и Дарницком районах Киева. Под завалами еще могут находиться люди.

По состоянию на данный момент известно об 11 погибших в столице в результате российской атаки, еще 46 получили ранения, среди них трое детей.

Из-за последствий обстрелов в Киеве временно перекрыли движение на нескольких улицах.

Атака на Киев 6 июля

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак по Украине.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили 419 средств воздушного нападения - 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник. Основным направлением удара стал Киев.