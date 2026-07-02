В Киеве 3 июля объявили Днем траура из-за самой массированной атаки РФ

В Киеве пятницу, 3 июля, объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки российских войск на столицу. В городе опустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко .

По словам мэра, в этот день на всех коммунальных зданиях Киева опустят государственные флаги. Также городские власти рекомендовали приспустить флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме того, в столице запрещено проводить какие-либо развлекательные мероприятия.

Виталий Кличко также сообщил, что поисково-спасательная операция в поврежденном жилом доме в Дарницком районе продолжается. Под завалами спасатели продолжают искать людей.

По последним данным, в результате российской атаки погибли 13 человек.

Атака на Киев 2 июля

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев с начала полномасштабной войны. Враг одновременно применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.