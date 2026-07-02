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В Киеве 3 июля объявили Днем траура из-за самой массированной атаки РФ

10:18 02.07.2026 Чт
2 мин
Какие ограничения будут действовать в столице?
aimg Татьяна Веремеева
В Киеве 3 июля объявили Днем траура из-за самой массированной атаки РФ Фото: В Киеве 3 июля объявили Днем траура (Getty Images)
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В Киеве пятницу, 3 июля, объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки российских войск на столицу. В городе опустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.

По словам мэра, в этот день на всех коммунальных зданиях Киева опустят государственные флаги. Также городские власти рекомендовали приспустить флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме того, в столице запрещено проводить какие-либо развлекательные мероприятия.

Виталий Кличко также сообщил, что поисково-спасательная операция в поврежденном жилом доме в Дарницком районе продолжается. Под завалами спасатели продолжают искать людей.

По последним данным, в результате российской атаки погибли 13 человек.

Атака на Киев 2 июля

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев с начала полномасштабной войны. Враг одновременно применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

В столице зафиксировали разрушение и повреждение более чем на 30 локациях практически во всех районах города. Больше всего пострадал Дарницкий район, где в результате попадания была разрушена часть девятиэтажного жилого дома. Также повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, подстанция экстренной медицинской помощи, гостиница и ряд других объектов.

По последним данным, в результате атаки около 90 человек получили ранения.

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