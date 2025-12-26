В Києві 27 грудня продовжать вимикати світло: в ДТЕК показали графіки
В Києві 27 грудня будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Найбільше відключення складе шість годин поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Київ: графіки відключень на 27 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.
Як будуть відключати світло в Києві 27 грудня:
- 1.1 черга - світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 18:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 18:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 21:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 18:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00, та з 17:30 до 22:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30 та з 10:30 до 14:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30 та з 10:30 до 14:30;
Фото: ДТЕК
Зазначимо, що загалом по Україні 27 грудня продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Графіки будуть актуальні для більшості регіонів.
В Держенергонагляді пояснили, що в Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні. Графіки впровадили через значні пошкодження мереж після ударів Росії.
Покращити ситуацію з відключеннями в "Укренерго" пообіцяли вже після Різдва. Станом на поточний момент найгірша ситуація зі світлом - в Одеській області, а також на контрольованих територіях Донеччини та у прифронтових регіонах.