ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Києві 27 грудня продовжать вимикати світло: в ДТЕК показали графіки

Україна, Київ, П'ятниця 26 грудня 2025 19:33
UA EN RU
В Києві 27 грудня продовжать вимикати світло: в ДТЕК показали графіки Ілюстративне фото: відключення в Києві 27 грудня продовжаться (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві 27 грудня будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Найбільше відключення складе шість годин поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: графіки відключень на 27 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Як будуть відключати світло в Києві 27 грудня:

  • 1.1 черга - світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 21:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00, та з 17:30 до 22:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30 та з 10:30 до 14:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30 та з 10:30 до 14:30;

В Києві 27 грудня продовжать вимикати світло: в ДТЕК показали графікиВ Києві 27 грудня продовжать вимикати світло: в ДТЕК показали графікиФото: ДТЕК

Зазначимо, що загалом по Україні 27 грудня продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Графіки будуть актуальні для більшості регіонів.

В Держенергонагляді пояснили, що в Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні. Графіки впровадили через значні пошкодження мереж після ударів Росії.

Покращити ситуацію з відключеннями в "Укренерго" пообіцяли вже після Різдва. Станом на поточний момент найгірша ситуація зі світлом - в Одеській області, а також на контрольованих територіях Донеччини та у прифронтових регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Відключеня світла Графіки відключення світла ДТЕК
Новини
Росія застосовує "Калібри" періодично: Плетенчук назвав причину
Росія застосовує "Калібри" періодично: Плетенчук назвав причину
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну