В Києві 27 грудня продовжать вимикати світло: в ДТЕК показали графіки

В Києві 27 грудня будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Найбільше відключення складе шість годин поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Як будуть відключати світло в Києві 27 грудня:

"Київ: графіки відключень на 27 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що загалом по Україні 27 грудня продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Графіки будуть актуальні для більшості регіонів.

В Держенергонагляді пояснили, що в Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні. Графіки впровадили через значні пошкодження мереж після ударів Росії.

Покращити ситуацію з відключеннями в "Укренерго" пообіцяли вже після Різдва. Станом на поточний момент найгірша ситуація зі світлом - в Одеській області, а також на контрольованих територіях Донеччини та у прифронтових регіонах.