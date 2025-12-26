ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве 27 декабря продолжат выключать свет: в ДТЭК показали графики

Украина, Киев, Пятница 26 декабря 2025 19:33
UA EN RU
В Киеве 27 декабря продолжат выключать свет: в ДТЭК показали графики Иллюстративное фото: отключения в Киеве 27 декабря продолжатся (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве 27 декабря будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Наибольшее отключение составит шесть часов подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: графики отключений на 27 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сказано в сообщении.

Как будут отключать свет в Киеве 27 декабря:

  • 1.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 18:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00, и с 17:30 до 22:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 10:30 до 14:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 10:30 до 14:30;

В Киеве 27 декабря продолжат выключать свет: в ДТЭК показали графикиВ Киеве 27 декабря продолжат выключать свет: в ДТЭК показали графикиФото: ДТЭК

Отметим, что в целом по Украине 27 декабря продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии для населения и графиков ограничения мощности для промышленности. Графики будут актуальны для большинства регионов.

В Госэнергонадзоре объяснили, что в Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на достаточно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.

Улучшить ситуацию с отключениями в "Укрэнерго" пообещали уже после Рождества. По состоянию на текущий момент худшая ситуация со светом - в Одесской области, а также на контролируемых территориях Донецкой области и в прифронтовых регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Отключения света Графики отключения света ДТЭК
Новости
Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину
Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну