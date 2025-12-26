В Киеве 27 декабря продолжат выключать свет: в ДТЭК показали графики

В Киеве 27 декабря будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Наибольшее отключение составит шесть часов подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Как будут отключать свет в Киеве 27 декабря:

"Киев: графики отключений на 27 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сказано в сообщении.

Отметим, что в целом по Украине 27 декабря продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии для населения и графиков ограничения мощности для промышленности. Графики будут актуальны для большинства регионов.

В Госэнергонадзоре объяснили, что в Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на достаточно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.

Улучшить ситуацию с отключениями в "Укрэнерго" пообещали уже после Рождества. По состоянию на текущий момент худшая ситуация со светом - в Одесской области, а также на контролируемых территориях Донецкой области и в прифронтовых регионах.