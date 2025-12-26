В Киеве 27 декабря продолжат выключать свет: в ДТЭК показали графики
В Киеве 27 декабря будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Наибольшее отключение составит шесть часов подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киев: графики отключений на 27 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сказано в сообщении.
Как будут отключать свет в Киеве 27 декабря:
- 1.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 21:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 18:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00, и с 17:30 до 22:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 10:30 до 14:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 10:30 до 14:30;
Фото: ДТЭК
Отметим, что в целом по Украине 27 декабря продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии для населения и графиков ограничения мощности для промышленности. Графики будут актуальны для большинства регионов.
В Госэнергонадзоре объяснили, что в Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на достаточно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.
Улучшить ситуацию с отключениями в "Укрэнерго" пообещали уже после Рождества. По состоянию на текущий момент худшая ситуация со светом - в Одесской области, а также на контролируемых территориях Донецкой области и в прифронтовых регионах.