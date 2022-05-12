В Киеве ждут приезда. У Зеленского отреагировали на возможный визит Штайнмайера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибиги в видеообращении, обнародованном на странице ОП в Facebook .

"У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президентку Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцом", - сказал Сибига.

Он отметил усиление динамики отношений с Германией.

"Это чрезвычайно важно. Есть четкое понимание общих интересов. Есть общие оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера в Киев" , - заявил он.