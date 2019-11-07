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В Киеве завтра ожидается сильный туман

Новости » Общество     07.11.2019 - 15:59
В Киеве завтра ожидается сильный туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителям дали рекомендации по управлению автомобилем в тумане

В пятницу утром, 8 ноября, в столице ожидается туман и ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Специалисты также рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что 8 ноября на правобережной части Украины ожидается сильный туман с видимостью 200-500 метров.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявляли, что сильные туманы в Киеве способствовали переувлажнению воздуха и вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть туманы сыграли полезное действие - уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели.

Также РБК-Украина писало, в столице 8 ноября ночью пройдут дожди, днем будет сухо. Температура воздуха минимально составит +7+9 градусов, максимально +11 +13 градусов.

Кроме этого, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 1,5 метра из-за ливней. Повышение уровня воды стоит ожидать в водоемах на западе Украины.

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