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Синоптики предупредили о сильном тумане в Украине

Новости » Общество     07.11.2019 - 14:16
Синоптики предупредили о сильном тумане в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман ожидается завтра на правобережье

В пятницу, 8 ноября, на правобережной части Украины ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что туман будет иметь первый уровень опасности.

"Ночью и утром, 8 ноября, на Правобережье туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявляли, что сильные туманы в Киеве способствовали переувлажнению воздуха и вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть туманы сыграли полезное действие - уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине завтра будет прохладной из-за западного атмосферного фронта, температура днем в некоторых регионах опустится до +9. Также ожидаются осадки в западных и северных областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко прогнозирует повышение температуры воздуха в ближайшие выходные.

Ранее синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах до 1,5 метра из-за дождей. Повышение уровня воды ожидается в реках на западе Украины.

Завтра в Киеве температура опустится до +7 Завтра в Украине ожидается дождь
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