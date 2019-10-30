В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха

Загрязнение воздуха в столице повысилось в сравнении с предыдущей неделей
С 22 по 28 октября в воздухе Киева повысился уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, отмечено превышение предельно допустимых концентраций в воздухе со среднесуточным содержанием:
Сообщается, что в сравнении с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха города несколько повысился, что связано с метеорологическими условиями. Антициклональний характер погоды способствовал накоплению вредных примесей в воздухе.
Также отмечается, что сильные туманы способствовали переувлажнению воздуха и вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть туманы сыграли полезное действие - уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели.
Напомним, ранее в ГСЧС назвали факторы, влияющие на загрязнение воздуха. Это отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха, отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.
Также РБК-Украина писало, что синоптики прогнозируют улучшение синоптической ситуации в Украине, а также, что незначительные превышения предельно допустимых концентраций в воздухе имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Камянском.