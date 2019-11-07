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У Києві завтра очікується сильний туман

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 15:59
У Києві завтра очікується сильний туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водіям дали рекомендації щодо управління автомобілем в тумані

У п'ятницю вранці, 8 листопада, в столиці очікується туман і погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Фахівці також рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що 8 листопада на правобережній частині України очікується сильний туман з видимістю 200-500 метрів.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявляли, що сильні тумани в Києві сприяли перезволоженню повітря і вимивання шкідливих домішок з атмосфери, тобто тумани зіграли корисна дію - зменшили рівень забруднення повітря в кінці тижня.

Також РБК-Україна писало, у столиці 8 листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11 +13 градусів.

Крім цього, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 1,5 метра через зливи. Підвищення рівня води варто очікувати у водоймах на заході України.

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