В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал в Киеве закрыт для пассажиров в связи сообщением о минировании. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

"Проход запрещён. Минирование", - сказала сотрудница полиции в оцеплении.

При этом доступ на перроны вокзала разрешен из подземного перехода. Движение поездов проходит в обычном графике.

Сотрудники полиции не смогли сообщить, когда помещения "Центрального" и "Южного" терминалов вокзала будут открыты для пассажиров.

Напомним, за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

РБК-Украина писало, что Центральный железнодорожный вокзал в Киеве в последний раз эвакуировали из-за сообщения о минировании 3 декабря. Сообщение не подтвердилось.

Кроме того, о минировании вокзала в Киеве сообщали 26 ноября. Тогда также временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Правоохранители проверили здание и территорию, однако не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.