В Киеве закрыли станцию метро "Дарница" из-за сообщения о минировании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве заминировали станцию метро "Дарница"

В Киеве сотрудники правоохранительных органов проверят информацию о минировании станции метро "Дарница". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского метрополитена в Facebook.

Как сообщается, вечером 5 декабря поступил анонимный звонок о минировании станции.

"Станция "Дарница" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. На место выехали взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Кроме того, за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

Ранее Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента Украины