ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

Новости » Общество     13.12.2019 - 22:47
В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На месте работают правохранители

Железнодорожный вокзал в Киеве закрыт для пассажиров в связи сообщением о минировании. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

"Проход запрещён. Минирование", - сказала сотрудница полиции в оцеплении.

При этом доступ на перроны вокзала разрешен из подземного перехода. Движение поездов проходит в обычном графике.

Сотрудники полиции не смогли сообщить, когда помещения "Центрального" и "Южного" терминалов вокзала будут открыты для пассажиров.

Напомним, за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

РБК-Украина писало, что Центральный железнодорожный вокзал в Киеве в последний раз эвакуировали из-за сообщения о минировании 3 декабря. Сообщение не подтвердилось.

Кроме того, о минировании вокзала в Киеве сообщали 26 ноября. Тогда также временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Правоохранители проверили здание и территорию, однако не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Центральный вокзал Киева возобновил работу в штатном режиме Киберполиция задержала "минеров" десятков учебных заведений
Новости Украины минированиевокзал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь