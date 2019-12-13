У Києві "замінували" залізничний вокзал

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На місці працюють правоохоронці

Залізничний вокзал у Києві закритий для пасажирів у зв'язку повідомленням про замінування. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

"Прохід заборонений. Мінування", - сказала співробітниця поліції в оточенні.

При цьому доступ на перони вокзалу дозволений з підземного переходу. Рух поїздів проходить у звичайному графіку.

Співробітники поліції не змогли повідомити, коли приміщення "Центрального" і "Південного" терміналів вокзалу будуть відкриті для пасажирів.

Нагадаємо, за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

РБК-Україна писало, що Центральний залізничний вокзал у Києві востаннє евакуювали через повідомлення про замінування 3 грудня. Повідомлення не підтвердилося.

Крім того, про мінування вокзалу у Києві повідомляли 26 листопада. Тоді також тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу. Правоохоронці перевірили будівлю і територію, однак не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів.