ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві "замінували" залізничний вокзал

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 22:47
У Києві "замінували" залізничний вокзал
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На місці працюють правоохоронці

Залізничний вокзал у Києві закритий для пасажирів у зв'язку повідомленням про замінування. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

"Прохід заборонений. Мінування", - сказала співробітниця поліції в оточенні.

При цьому доступ на перони вокзалу дозволений з підземного переходу. Рух поїздів проходить у звичайному графіку.

Співробітники поліції не змогли повідомити, коли приміщення "Центрального" і "Південного" терміналів вокзалу будуть відкриті для пасажирів.

Нагадаємо, за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

РБК-Україна писало, що Центральний залізничний вокзал у Києві востаннє евакуювали через повідомлення про замінування 3 грудня. Повідомлення не підтвердилося.

Крім того, про мінування вокзалу у Києві повідомляли 26 листопада. Тоді також тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу. Правоохоронці перевірили будівлю і територію, однак не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів.

Центральний вокзал Києва відновив роботу у штатному режимі Кіберполіція затримала "мінерів" десятків навчальних закладів
Новини України мінуваннявокзал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся