В Киеве заминировали здание одного из судов

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Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда

В Киеве сегодня, 17 декабря 2018 года, неизвестные сообщили о минировании здания Шевченковского районного суда города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Как отмечается, информация о минировании поступила в 12:15, проводится эвакуация работников и посетителей.

"17 декабря 2018 года в 12:15 в Шевченковский районный суд г. Киева поступило сообщение о заминировании помещения суда. В связи с чем прекращена работа суда. На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове сегодня, 17 декабря, правоохранители получили сообщение о минировании многоэтажных домов по улице Валентиновская.

Как сообщало РБК-Украина, здание Шевченковского райсуда столицы "минировали" также и 10 декабря. Кроме того, полиция проверяла и информацию о минировании Оболонского районного суда.

Также сообщалось, что 6 декабря, в Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о "минировании" здания Верховной рады Украины.