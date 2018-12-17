У Києві замінували будівлю одного з судів

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Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду

У Києві сьогодні, 17 грудня 2018 року, невідомі повідомили про замінування будівлі Шевченківського районного суду міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби суду.

Як зазначається, інформація про мінування надійшла о 12:15, проводиться евакуація працівників та відвідувачів.

"17 грудня 2018 року о 12:15 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду. На даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові сьогодні, 17 грудня, правоохоронці отримали повідомлення про замінування багатоповерхових будинків по вулиці Валентинівська.

Як повідомляло РБК-Україна, будівлю Шевченківського райсуду столиці "мінували" також і 10 грудня. Крім того, поліція перевіряла і інформацію про мінування Оболонського районного суду.

Також повідомлялося, що 6 грудня, в Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про "замінування" будівлі Верховної ради України.